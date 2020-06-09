2020-06-09T12:18:04+03:00
Общество

В какой вуз поступать в 2020 году: полезная информация для абитуриентов

Наталья ВЕСНИНА
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На кого пойти учиться?На кого пойти учиться?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У выпускников этого года серьезные испытания на прочность начались за несколько месяцев до сдачи экзаменов. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в привычные учебные будни.

Сейчас повторение пройденного материала и новые знания ребята получают онлайн. Перенесены и сроки экзаменов. Уже известно, что в этом году основная волна Единого госэкзамена стартует с 29 июня.

Ростовские вузы проводят обучение по самым разным направлениям. Среди них информационные системы и программирование, бизнес-информатика, банковское дело, инноватика, математическое моделирование, техническая физика и многие другие.

В каких вузах есть бюджетные места, в каких учебные заведениях обучают востребованным профессиям, какие документы подавать и сколько баллов нужно набрать для поступления читайте в материале «ЕГЭ в Ростове-на-Дону в 2020 году».

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