В Ростовской области воришки-меломаны пробрались в Дом культуры

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:36:47+03:00

Пропала свето- и аудиоаппаратура на сумму более 60 тысяч рублей

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В Ростовской области один из Домов культуры обворовали. Инцидент произошел в Егорлыкском районе Дона. Об этом в полицию сообщил директор учреждения. Он рассказал, что ночью кто-то проник в помещение. В итоге из его кабинета пропали свето- и аудиоаппаратура. Ущерб руководитель оценили в более, чем 60 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленники повредили деревянную раму окна и пробрались внутрь. Какого же было удивление полицейских, когда они нашли украденное возле одного из находящихся неподалеку магазинов. В итоге под подозрение попали местные жители, их возраст 19 и 20 лет.

- Испугавшись наказания, злоумышленники бросили украденную аппаратуру и скрылись, - добавили в донском главке.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решения суда меломаны будут дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU