В Ростовской области воришки-меломаны пробрались в Дом культуры
В Ростовской области один из Домов культуры обворовали. Инцидент произошел в Егорлыкском районе Дона. Об этом в полицию сообщил директор учреждения. Он рассказал, что ночью кто-то проник в помещение. В итоге из его кабинета пропали свето- и аудиоаппаратура. Ущерб руководитель оценили в более, чем 60 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что злоумышленники повредили деревянную раму окна и пробрались внутрь. Какого же было удивление полицейских, когда они нашли украденное возле одного из находящихся неподалеку магазинов. В итоге под подозрение попали местные жители, их возраст 19 и 20 лет.
- Испугавшись наказания, злоумышленники бросили украденную аппаратуру и скрылись, - добавили в донском главке.
Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решения суда меломаны будут дожидаться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU