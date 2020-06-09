2020-06-09T12:47:52+03:00
Общество

Капитана теплохода из Алжира заподозрили в контрабанде виски и сигарет

Судно обыскали в морском порту Азова
ГОШЕВ Игорь
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Судно обыскали в морском порту Азова. Фото: ЮТУ.Судно обыскали в морском порту Азова. Фото: ЮТУ.
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В морском порту Азова остановился теплоход, который прибыл туда по флагом Панамы из Алжира. Как рассказали в Южном таможенном правлении, на его борту обнаружили контрабандный алкоголь и табачную продукцию.

- В каюте капитана-россиянина были сигареты в количестве 7 200 штук, а также водка и виски - всего 45 бутылок, - добавили в ведомстве. - Таможенную декларацию он не подавал, поскольку не знал о необходимости декларирования такого количества.

Известно, что в отношении капитана возбудили два административных дела. А спорная продукция изъята.

В таможне напомнили, что в соответствии с таможенным законодательством от уплаты таможенных платежей освобождаются алкогольные напитки и пиво – не более трех литров в расчете на одного совершеннолетнего. И запрещен ввоз более пяти литров алкогольных напитков в расчете на одного человека, достигшего 18 лет. Кроме того, совершеннолетний может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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