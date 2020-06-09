2020-06-09T13:05:38+03:00
Общество

«Автомобилисты, внимание!»: в Ростове-на-Дону запретят поездки по мосту на Малиновского

Это связано с ремонтом путепровода
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автомобилисты не смогут проехать по мосту в ночное время суток. фото: Архив КПАвтомобилисты не смогут проехать по мосту в ночное время суток. фото: Архив КП
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В донской столице со дня на день рабочие начнут монтаж металлического пролётного строения на мосту через железнодорожные пути по Малиновского. Как сообщили в департаменте автодорог города, специалисты будут перекрывать движение по мосту на Малиновского ежедневно с 15 по 18 июня.

- Введенные изменения будут действовать от улицы Факельной до Типографской с 23:00 до 4:00, - отметили в ведомстве.

Ростовским автомобилистам не следует забывать о том, что с 15 июня из-за реконструкции коллектора и строительства газопровода и будет ограничено движение транспорта на 31-й линии -32-я линии на участке от Сарьяна до Черевичкина. Ограничение будет действовать 10 сентября.

Водители столкнутся со сложностями при проезде по улице Борко на участке от Бодрой до Борко, 3. На это промежутке дороги все строительные и ремонтные работы будут завершены уже 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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