В Ростовской области буйный пациент психдиспансенсера накинулся с ножом на санитарку

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:33:19+03:00

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Полицейские разбираются в нападении пациента шахтинского психдиспансера на сотрудницу. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, мужчина угрожал санитарке ножом.

Судя по материалам дела, 32-летний пациент накинулся на женщину с ножом и начал требовать деньги. Испуганная санитарка под угрозой расправы отдала ему одну тысячу рублей, а после этого мужчина сбежал.

Полицейским удалось найти его и вернуть в медучреждение. Оказывается, что злоумышленник имеет большие проблемы с психикой и вторую группу инвалидности, а также был судим за побои.

- Было заведено уголовное дело по статье «Разбой», - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», шахтинский психдиспансер был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Там выявили 27 случаев заражения смертельно опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU