В Ростовской области сняли с поезда пьяного дебошира

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:14:24+03:00

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Неприличная дерзость пассажира из Волгоградской области вынудили полицейских снять его с поезда. В нетрезвом состоянии 38-летний пассажир обругал людей, оказавшихся неподалеку, он нецензурно оскорблял и закуривал других пассажиров.

На все это отреагировал начальник поезда. Он сообщил транспортным полицейским о произошедшем. Буйного пассажира сняли с поезда Новороссийск – Нижний Новгород, пока он стоял на станции Лихой в Ростовской области. Дебошир был задержан и доставлен в дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте.

- В отношении пассажира составили административные протоколы о нарушениях статей КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - отметили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В ведомстве отметили, что мужчине грозит штраф в размере до 1500 рублей и административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU