2020-06-09T14:20:38+03:00
Общество

Пагубная привычка довела жителей Ростовской области до уголовного дела

Они украли сигареты из ларька на сто тысяч рублей
ГОШЕВ Игорь
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Вредная привычка сыграла против двух жителей Ростовской области.Вредная привычка сыграла против двух жителей Ростовской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вредная привычка сыграла против двух жителей Ростовской области, которые решились на кражу. Об этом рассказали в донском главке.

Дело было в Зерноградском районе Дона. Там на одном из рынков ограбили табачный ларек, из которого вынесли сигареты на сто тысяч рублей. Хозяин торговой точки обратился в полицию, а те уже в свою очередь отыскали злоумышленников.

Предполагаемыми преступниками оказались двое местных жителей 23 и 24 лет. Один из них в свое время уже был судим за кражу, но урока не вынес.

Как оказалось, украденные табачные изделия мужчины спрятали и использовали по прямому назначению. Оперативникам удалось изъять лишь остатки украденного. Их и вернули законному владельцу.

А вот задержанным грозит суд. Против них уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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