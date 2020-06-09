Пагубная привычка довела жителей Ростовской области до уголовного дела
Вредная привычка сыграла против двух жителей Ростовской области, которые решились на кражу. Об этом рассказали в донском главке.
Дело было в Зерноградском районе Дона. Там на одном из рынков ограбили табачный ларек, из которого вынесли сигареты на сто тысяч рублей. Хозяин торговой точки обратился в полицию, а те уже в свою очередь отыскали злоумышленников.
Предполагаемыми преступниками оказались двое местных жителей 23 и 24 лет. Один из них в свое время уже был судим за кражу, но урока не вынес.
Как оказалось, украденные табачные изделия мужчины спрятали и использовали по прямому назначению. Оперативникам удалось изъять лишь остатки украденного. Их и вернули законному владельцу.
А вот задержанным грозит суд. Против них уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU