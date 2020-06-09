В центре Ростова тушат пожар
Огонь вспыхнул прямо на крыше здания
Очевидцы сообщили о пожаре. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Во вторник, 9 июня, вспыхнул пожар на проспекте Соколова, 64. Огонь тушат 28 спасателей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Очевидцы сообщили о возгорании в в 13:03. Пожар охватил огнем кровлю здания, его площадь составила около 10 квадратных метров. Уже в 13:19 пожар удалось локализовать.
К тушению пожара привлекли 28 сотрудников МЧС, а также девять единиц техники.
Специалистам предстоит установить причину возникновения пожара на Соколова, 64.
ИСТОЧНИК KP.RU