В центре Ростова тушат пожар

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:25:48+03:00

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Во вторник, 9 июня, вспыхнул пожар на проспекте Соколова, 64. Огонь тушат 28 спасателей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Очевидцы сообщили о возгорании в в 13:03. Пожар охватил огнем кровлю здания, его площадь составила около 10 квадратных метров. Уже в 13:19 пожар удалось локализовать.

К тушению пожара привлекли 28 сотрудников МЧС, а также девять единиц техники.

Специалистам предстоит установить причину возникновения пожара на Соколова, 64.

ИСТОЧНИК KP.RU