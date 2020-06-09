В Ростове-на-Дону на Стачки после аварии перевернулся грузовик

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:39:48+03:00

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В Ростове-на-Дону во вторник, 9 июня, произошла авария на дороге, связывающей центр города и Западный. На проспекте Стачки перевернулась «ГАЗель».

По словам очевидцев, иномарка «Хендай Акцент» пыталась повернуть налево. Тогда грузовик ехал навстречу машине. Оба транспортных средства не смогли оперативно поделить дорогу, поэтому произошло столкновение. В результате мощного удара «ГАЗель» перевернулась на одну из сторон.

В УГИБДД по Ростовской области рассказали, что в результате аварии никто не пострадал. Механические повреждения получили только иномарка и грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU