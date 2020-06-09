Принимаем заявки на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»!
Период самоизоляции почти закончился, и у вас остались фотографии, как вы скучали дома или гуляли с собакой по улицам, или мастерили с детьми какие-нибудь поделки?
Присылайте их на фотоконкурс!
Вы можете прислать любые кадры – как вы позируете в маске, как убираетесь в комнате или, наоборот, устраиваете беспорядок, как вы играете в компьютерные игры или делаете слаймы. А, может, вы попробовали новое хобби и вышили красивую картинку? Тоже присылайте!
Трое победителей, набравшие большее число голосов, получат призы.
Подать заявку на конкурс и узнать условия участия можно ЗДЕСЬ.
Всем удачи!