Принимаем заявки на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»!

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:48:24+03:00

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Период самоизоляции почти закончился, и у вас остались фотографии, как вы скучали дома или гуляли с собакой по улицам, или мастерили с детьми какие-нибудь поделки?

Присылайте их на фотоконкурс!

Вы можете прислать любые кадры – как вы позируете в маске, как убираетесь в комнате или, наоборот, устраиваете беспорядок, как вы играете в компьютерные игры или делаете слаймы. А, может, вы попробовали новое хобби и вышили красивую картинку? Тоже присылайте!

Трое победителей, набравшие большее число голосов, получат призы.

Подать заявку на конкурс и узнать условия участия можно ЗДЕСЬ.

Всем удачи!