В Ростове 10 июня не выйдут на линию три троллейбусных маршрута

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:48:00+03:00

Об этом сообщили в городской администрации. Фото: архив "КП"

Это связано с ремонтом сетей, с помощью которых передвигается электрический транспорт.

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Стало известно, что 10 июня в Ростове-на-Дону не будут работать три троллейбусных маршрута. Они курсируют от центра до Западного района города. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской администрации.

В мэрии уточнили, речь идет о маршрутах №8, 10 и 12. Они все работают по Западному району. №8 и № 12 - от Центрального Рынка до ГПЗ-10 и обратно, №10 - от Центрального Рынка до предприятия ВОС.

Временные неудобства для тех, кто постоянно передвигается на этом транспорте, связаны в ремонтом высоковольтного оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU