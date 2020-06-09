В Ростове 10 июня не выйдут на линию три троллейбусных маршрута
Стало известно, что 10 июня в Ростове-на-Дону не будут работать три троллейбусных маршрута. Они курсируют от центра до Западного района города. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской администрации.
В мэрии уточнили, речь идет о маршрутах №8, 10 и 12. Они все работают по Западному району. №8 и № 12 - от Центрального Рынка до ГПЗ-10 и обратно, №10 - от Центрального Рынка до предприятия ВОС.
Временные неудобства для тех, кто постоянно передвигается на этом транспорте, связаны в ремонтом высоковольтного оборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU