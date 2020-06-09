В Ростовской области на подготовку школ к ЕГЭ власти потратят 72 млн рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:07:16+03:00

Выпускники будут сдавать экзамены с соблюдением всех мер безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Изменить размер текста: A A

Глава донского региона Василий Голубев подписал документ о выделении средств на подготовку школ к проведению ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

На покупку дезинфицирующих средств, перчаток, масок, а также приборов для обеззараживания воздуха в помещениях потратят 72 млн рублей.

- В нынешних особых условиях, когда в Ростовской области действует режим повышенной готовности, важно строго выполнять все требования санитарных врачей, обеспечив для наших ребят и педагогов безопасные условия прохождения итоговой государственной аттестации, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Известно, что в регионе будут оборудованы 130 пунктов сдачи ЕГЭ. Государственные экзамены стартуют с 3 июля. Сдавать эти выпускные экзамены в 2020 году необязательно выпускникам, которые планируют поступать в училища и колледжи.

ИСТОЧНИК KP.RU