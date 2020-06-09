В Ростовской области на подготовку школ к ЕГЭ власти потратят 72 млн рублей
Глава донского региона Василий Голубев подписал документ о выделении средств на подготовку школ к проведению ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
На покупку дезинфицирующих средств, перчаток, масок, а также приборов для обеззараживания воздуха в помещениях потратят 72 млн рублей.
- В нынешних особых условиях, когда в Ростовской области действует режим повышенной готовности, важно строго выполнять все требования санитарных врачей, обеспечив для наших ребят и педагогов безопасные условия прохождения итоговой государственной аттестации, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Известно, что в регионе будут оборудованы 130 пунктов сдачи ЕГЭ. Государственные экзамены стартуют с 3 июля. Сдавать эти выпускные экзамены в 2020 году необязательно выпускникам, которые планируют поступать в училища и колледжи.
ИСТОЧНИК KP.RU