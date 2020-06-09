Новые трамвайные пути и подорожание проезда: об этом и многом другому расскажет глава ростовского дептранса
Ровно в 17:05 стартует эфир на радио "КП-Ростов" с интересным гостем - главой департамента транспорта донской столице Христофором Ермашовом. Он ответит на многие вопросы, которые интересуют каждого, кто пользуется общественным транспортом.
Среди прочего: Когда запустят новые троллейбусные маршруты? Вырастет ли плата за проезд в электротранспорте? Возможен ли запуск автобусов по улице Черевичкина? Сколько времени потребуется на продление трамвайных линий в микрорайон Левенцовский и Александровку?
Слушайте сегодня в 17:05 на 89,8 ФМ. Также можно позвонить в эфир и задать интересующий вас вопрос по номеру 333-25-22.
Запись эфира вы сможете послушать на сайте радио "КП-Ростов".
ИСТОЧНИК KP.RU