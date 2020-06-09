2020-06-09T16:27:40+03:00
Общество

Новые трамвайные пути и подорожание проезда: об этом и многом другому расскажет глава ростовского дептранса

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" Христофор Ермашов осветит значимые для всех горожан темы: новые трамвайные пути на Западный и повышение стоимости проезда в электрическом транспорте.
Дадаян Давид
Поделиться:
Христофор Ермашов вновь выступит на радио "КП".Христофор Ермашов вновь выступит на радио "КП".
Изменить размер текста:

Ровно в 17:05 стартует эфир на радио "КП-Ростов" с интересным гостем - главой департамента транспорта донской столице Христофором Ермашовом. Он ответит на многие вопросы, которые интересуют каждого, кто пользуется общественным транспортом.

Среди прочего: Когда запустят новые троллейбусные маршруты? Вырастет ли плата за проезд в электротранспорте? Возможен ли запуск автобусов по улице Черевичкина? Сколько времени потребуется на продление трамвайных линий в микрорайон Левенцовский и Александровку?

Слушайте сегодня в 17:05 на 89,8 ФМ. Также можно позвонить в эфир и задать интересующий вас вопрос по номеру 333-25-22.

Запись эфира вы сможете послушать на сайте радио "КП-Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Василий Голубев решил баллотироваться на третий губернаторский срок
В Ростовской области доноры стали реже сдавать кровь
В Ростовской области прожиточный минимум стал больше на 300 рублей
В Донецке посреди дня произошло смертельная авария
В Ростовской области онкодиспансер закрылся на карантин из-за заболевшего коронавирусом пациента
Новые трамвайные пути и подорожание проезда: об этом и многом другому расскажет глава ростовского дептранса
В Ростовской области на подготовку школ к ЕГЭ власти потратят 72 млн рублей
Принимаем заявки на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»!
В Ростове 10 июня не выйдут на линию три троллейбусных маршрута
В Ростове-на-Дону на Стачки после аварии перевернулся грузовик
В центре Ростова тушат пожар
Пагубная привычка довела жителей Ростовской области до уголовного дела
В Ростовской области сняли с поезда пьяного дебошира
В Ростовской области буйный пациент психдиспансенсера накинулся с ножом на санитарку
«Автомобилисты, внимание!»: в Ростове-на-Дону запретят поездки по мосту на Малиновского
Продажи розничных кредитов на 14% в мае нарастил ВТБ
Капитана теплохода из Алжира заподозрили в контрабанде виски и сигарет
В Ростовской области воришки-меломаны пробрались в Дом культуры
В какой вуз поступать в 2020 году: полезная информация для абитуриентов
Парад Победы в Ростове-на-Дону откроют барабанщики кадетского корпуса ДГТУ
В Ростовской области восстановили движение еще нескольких электичек
Пьяные водители в Ростове 2020 год: с начала года произошло 60 "алкогольных" ДТП