Новые трамвайные пути и подорожание проезда: об этом и многом другому расскажет глава ростовского дептранса

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:27:40+03:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" Христофор Ермашов осветит значимые для всех горожан темы: новые трамвайные пути на Западный и повышение стоимости проезда в электрическом транспорте.

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Ровно в 17:05 стартует эфир на радио "КП-Ростов" с интересным гостем - главой департамента транспорта донской столице Христофором Ермашовом. Он ответит на многие вопросы, которые интересуют каждого, кто пользуется общественным транспортом.

Среди прочего: Когда запустят новые троллейбусные маршруты? Вырастет ли плата за проезд в электротранспорте? Возможен ли запуск автобусов по улице Черевичкина? Сколько времени потребуется на продление трамвайных линий в микрорайон Левенцовский и Александровку?

Слушайте сегодня в 17:05 на 89,8 ФМ. Также можно позвонить в эфир и задать интересующий вас вопрос по номеру 333-25-22.

Запись эфира вы сможете послушать на сайте радио "КП-Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU