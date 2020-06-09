В Ростовской области онкодиспансер закрылся на карантин из-за заболевшего коронавирусом пациента
Смертельно опасный COVID-19 выявили у пациента онкологического диспансера в Новочеркасске. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Сейчас в новочеркасском онкодиспансере запрещено посещение больных родственниками, а также приостановлен прием и госпитализация пациентов.
- Учреждение находится на 14-дневном карантине, - отмечено в сообщении.
Все сотрудники и пациенты пройдут обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. В онкодиспансере проводятся все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия, проведение которых необходимо для предотвращения распространения смертельно опасного вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU