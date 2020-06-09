2020-06-09T16:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области онкодиспансер закрылся на карантин из-за заболевшего коронавирусом пациента

В течение двух недель людям запрещено покидать пределы медучреждения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сотрудникам медучреждения придется соблюдать 14-дневный карантин. фото: Архив КПСотрудникам медучреждения придется соблюдать 14-дневный карантин. фото: Архив КП
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Смертельно опасный COVID-19 выявили у пациента онкологического диспансера в Новочеркасске. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в новочеркасском онкодиспансере запрещено посещение больных родственниками, а также приостановлен прием и госпитализация пациентов.

- Учреждение находится на 14-дневном карантине, - отмечено в сообщении.

Все сотрудники и пациенты пройдут обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. В онкодиспансере проводятся все необходимые санитарно-эпидемические мероприятия, проведение которых необходимо для предотвращения распространения смертельно опасного вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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