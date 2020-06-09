2020-06-09T16:51:01+03:00
Общество

В Донецке посреди дня произошло смертельная авария

Там на одной из улиц города столкнулись две иномарки
ГОШЕВ Игорь
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Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда врачей.Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда врачей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Во вторник, 9 июня, в городе Донецке Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека. Известно, что авария случилась на улице Казакова около 12:30.

- По предварительным данным, водитель за рулем Volkswagen Transporter не убедился в безопасности маневра при перестроении и столкнулся с автомобилем Honda Accord, который в это время осуществлял обгон других машин, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региону.

В результате 37-летний водитель «Хонды» на автомобиле скорой помощи был доставлен в больницу. Однако после того, как медики казали ему первую помощь, он был отпущен домой - на амбулаторное лечение. А вот 58-летний водитель Volkswagen получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью: мужчина скончался на месте аварии еще до приезда врачей.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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