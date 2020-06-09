2020-06-09T17:19:48+03:00
Общество

В Ростовской области прожиточный минимум стал больше на 300 рублей

Цены также взлетел вверх
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Прожиточный минимум увеличился на 300 рублейПрожиточный минимум увеличился на 300 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донском регионе вырос прожиточный минимум. Об этом сообщили в Ростовстате.

Согласно официальной документации, в первом квартале 2020 года величина прожиточного минимума достигла 10 тысяч 354 рубля. В Ростовской области для работающих людей эта сумма составляет 11 тысяч 11 рублей, на детей потребуется 10 тысяч 839 рублей, а пенсионеры, как считают аналитики, смогут прожить на 8 тысяч 394 рубля.

Если сравнивать эти цифры с предыдущим кварталом, то прожиточный минимум увеличился на 315 рублей. В конце прошлого года прожиточный минимум составлял около 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что с того момента увеличились и цены на продукты и товары первой необходимости - в среднем в разные переоды от 2,5% до 5%. Однако, в последнее время наблюдается небольшой спад на стоимость сезонных овощей и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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