В Ростовской области доноры стали реже сдавать кровь

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской областной станции переливания крови подходят к концу запасы некоторых компонентов крови. Об этом рассказал главный врач ГБУ РО «Станция переливания крови» Сергей Палухин.

Посетители могут узнать об этом на сайте медучреждения.

Донскому региону ежегодно требуется 27 тысяч литров крови, хотя областная станция переливания крови заготавливает от двух тысяч до 2,5 тысяч литров крови.

- Острого дефицита крови нет, но во время пандемии коронавируса уменьшилось число доноров из-за самоизоляции и ограничений. Запасы компонентов крови с коротким сроком хранения на данном этапе достигли критического минимума, -отметил Сергей Палухин.

По его словам, пандемия коронавирной инфекции не особо повлияла на потребности в крови. Она нужна людям, пострадавшим в ДТП, женщинам во время осложнений при родах, а также гемолитическим и онкобольным пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU