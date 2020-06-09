Путин внезапно прервал беседу с губернатором Ростовской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:27:08+03:00

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Президент России Владимир Путин неожиданно остановил онлайн-встречу с главой донского региона Василием Голубевым, на которой губернатор Ростовской области попросил о поддержке своей кандидатуры на предстоящих сентябрьских выборах.

Инцидент случился после двадцатиминутного доклада Голубева. Президент позволил завершить донскому губернатору выступление, а затем внезапно выразил желание прервать общение с собеседником. Как выяснилось, внимание национального лидера отвлек международный звонок.

- У меня несколько слов будет еще, я прошу вас далеко не уходить с рабочего места, - обратился Владимир Путин к Василию Голубеву. - У меня небольшой международный телефонный разговор.

После вынужденной паузы диалог двух политиков возобновился в прежнем ключе. Глава государства тепло поблагодарил губернатора Ростовской области за приглашение посетить регион в 450-летнюю годовщину служения донских казаков Российскому государству.

- Я вижу среди тех бумаг, которые вы заранее передали, есть приглашение. Спасибо вам за это приглашение, - сказал Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU