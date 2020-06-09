Глава ростовского дептранса: "В этом году никакого подорожания проезда на электротранспорте не будет"

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:29:36+03:00

В эфире радио "КП-Ростов" Христофор Ермашов добавил, что летом в городе появится пять новых троллейбусов.

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9 июня в эфире радио "Комсомольской правды" глава департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Христофор Ермашов заявил, что в этом году подорожания проезда на электротранспорте не планируется. Он уточнил, что только в 2021 компании-перевозчики смогут обратиться за пересмотром тарифов, так как это не происходило уже больше трех лет.

Ранее Христофор Ермашов уже говорил, что из-за пандемии коронавируса стоимость проезда в троллейбусах и трамваях может повыситься.

- Администрация города будет рассматривать обращения предприятий по пересмотру тарифов. Есть тариф экономически обоснованный, а есть ставка для населения - это разные вещи. Администрация города будет рассматривать обращения компаний на предмет обоснованности, и, если расходы будут обоснованы, может быть принято решение. Повыситься цена проезда или нет, пока сказать не могу, - объяснил Ермашов.

Важно отметить, что экономически обоснованный тариф - это та сумма, которая сможет покрыть расходы предприятий на перевозку одного пассажира. Как правило, она выше, чем фактическая стоимость проезда. Разницу перевозчикам компенсируют городские власти.

Ермашов добавил, что повышение стоимости проезда на электротранспорте, если оно будет, никак не отразится на цене за проезд в автобусах и маршрутках.

- Это разные виды транспорта. Экономика совершенно разная. Формирование затрат кардинально отличается, - отметил глава дептранса.

Стоит отметить, что администрации Ростова приняли пять новых троллейбусов. На данный момент идет подготовка всех документов и пробная эксплуатация. До 1 июня все процедуры будут выполнены. Они будут курсировать от Сельмаша до Центрального Рынка.

- Троллейбусы оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного использования. Это и два кондиционера, разъемы для подзарядки электронных устройств и другое, - сказал Ермашов.

ИСТОЧНИК KP.RU