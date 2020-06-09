В Ростове через интернет продавали дипломы о высшем образовании

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:43:37+03:00

В Ростове продавали поддельные дипломы о высшем образовании Фото: Тимур ХАНОВ

Мошенники "выдавали" документы об окончании Ростовского филиала Российской таможенной академии и других учебных заведений

Изменить размер текста: A A

В донской столице обнаружили сайты, на которых мошенники торговали поддельными дипломами о высшем образовании.

Аферисты предлагали желающим незаконные «корочки» об окончании Ростовского филиала Российской таможенной академии и других учебных заведений. Кроме того, в интернете обнаружились предложения о продаже санкционных сыров и колбас, прибывших из европейских стран.

- Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о признании сайтов, запрещенными к распространению в России. Его рассмотрит Пролетарский районный суд Ростова, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Теперь владельцам сайтов грозит либо уголовная, либо административная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В администрации Батайска у начальницы экономического отдела был поддельный диплом.

Ее отчислили из вуза за неуспеваемость.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU