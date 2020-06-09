В Ростове через интернет продавали дипломы о высшем образовании
В донской столице обнаружили сайты, на которых мошенники торговали поддельными дипломами о высшем образовании.
Аферисты предлагали желающим незаконные «корочки» об окончании Ростовского филиала Российской таможенной академии и других учебных заведений. Кроме того, в интернете обнаружились предложения о продаже санкционных сыров и колбас, прибывших из европейских стран.
- Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о признании сайтов, запрещенными к распространению в России. Его рассмотрит Пролетарский районный суд Ростова, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Теперь владельцам сайтов грозит либо уголовная, либо административная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU