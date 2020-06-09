2020-06-09T18:43:37+03:00
Происшествия

В Ростове через интернет продавали дипломы о высшем образовании

Мошенники "выдавали" документы об окончании Ростовского филиала Российской таможенной академии и других учебных заведений
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове продавали поддельные дипломы о высшем образованииВ Ростове продавали поддельные дипломы о высшем образованииФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В донской столице обнаружили сайты, на которых мошенники торговали поддельными дипломами о высшем образовании.

Аферисты предлагали желающим незаконные «корочки» об окончании Ростовского филиала Российской таможенной академии и других учебных заведений. Кроме того, в интернете обнаружились предложения о продаже санкционных сыров и колбас, прибывших из европейских стран.

- Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о признании сайтов, запрещенными к распространению в России. Его рассмотрит Пролетарский районный суд Ростова, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Теперь владельцам сайтов грозит либо уголовная, либо административная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В администрации Батайска у начальницы экономического отдела был поддельный диплом.

Ее отчислили из вуза за неуспеваемость.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор ростовского департамента транспорта заплатит штраф за недостоверные сведения о доходах
В Шахтах на карантин закрыли колонию из-за коронавируса
В 30-градусную жару ростовчанке дали отопление на полную мощность
В Ростове через интернет продавали дипломы о высшем образовании
Глава ростовского дептранса: "В этом году никакого подорожания проезда на электротранспорте не будет"
Путин внезапно прервал беседу с губернатором Ростовской области
Василий Голубев решил баллотироваться на третий губернаторский срок
В Ростовской области доноры стали реже сдавать кровь
В Ростовской области прожиточный минимум стал больше на 300 рублей
В Донецке посреди дня произошло смертельная авария
В Ростовской области онкодиспансер закрылся на карантин из-за заболевшего коронавирусом пациента
Новые трамвайные пути и подорожание проезда: об этом и многом другому расскажет глава ростовского дептранса
В Ростовской области на подготовку школ к ЕГЭ власти потратят 72 млн рублей
Принимаем заявки на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»!
В Ростове 10 июня не выйдут на линию три троллейбусных маршрута
В Ростове-на-Дону на Стачки после аварии перевернулся грузовик
В центре Ростова тушат пожар
Пагубная привычка довела жителей Ростовской области до уголовного дела
В Ростовской области сняли с поезда пьяного дебошира
В Ростовской области буйный пациент психдиспансенсера накинулся с ножом на санитарку
«Автомобилисты, внимание!»: в Ростове-на-Дону запретят поездки по мосту на Малиновского
Продажи розничных кредитов на 14% в мае нарастил ВТБ
Капитана теплохода из Алжира заподозрили в контрабанде виски и сигарет
В Ростовской области воришки-меломаны пробрались в Дом культуры
В какой вуз поступать в 2020 году: полезная информация для абитуриентов
Парад Победы в Ростове-на-Дону откроют барабанщики кадетского корпуса ДГТУ
В Ростовской области восстановили движение еще нескольких электичек
Пьяные водители в Ростове 2020 год: с начала года произошло 60 "алкогольных" ДТП