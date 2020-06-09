В Шахтах на карантин закрыли колонию из-за коронавируса
В Ростовской области еще одно учреждение закрыли на карантин.
На этот раз ограничениям из-за коронавируса подверглась исправительная колония №9 в городе Шахты.
- На передачу посылок и допуск адвокатов к заключенным ввели дополнительные ограничения, - сообщили в пресс-службе ГУ УФСИН России по Ростовской области.
Теперь для адвокатов предусмотрели обязательное измерение температуры, а также использование ими масок, бахил и перчаток. А прием осужденных и их перевод в другие колонии приостановлен. Прием посылок и передач заключенным также прекратили.
В пресс-службе ведомства пока не уточнили, у кого именно выявлено опасное заболевание и какое количество зараженных в колонии на данный момент.
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Сотрудники исправительного учреждения будут ночевать в комнатах для длительных свиданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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