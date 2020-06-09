Директор ростовского департамента транспорта заплатит штраф за недостоверные сведения о доходах

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:48:31+03:00

В Ростове осудили директора департамента транспорта за предоставление недостоверных сведений о доходах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К ответственности были также привлечены 12 сотрудников учреждения

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В городской прокуратуре было возбуждено дело в отношении директора ростовского департамента транспорта за то, что подведомственные муниципальные служащие подали недостоверные сведения о доходах. Руководитель был обвиняемым по статье «Невыполнение законных требований прокурора».

В ходе следствия стало известно, что муниципальные служащие бюджетного учреждения «Центр ИТС» внесли неполные и недостоверные сведения при предоставлении справок о доходах, расходах, а также об имуществе. Директору департамента было вынесено представление, но по неизвестной причине он не посчитал нужным принять какие-либо меры, чтобы устранить нарушения.

- Суд признал руководителя департамента транспорта виновным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростова-на-Дону. - Лицо привлечено к административной ответственности, и постановление вступило в законную силу. Все нарушения устранены.

Стоит отметить, что к дисциплинарной ответственности привлекли также 12 работников учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU