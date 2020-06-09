В Ростове пройдет масштабная дезинфекция общественных мест

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:50:48+03:00

За три дня будут обработаны все районы города

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В Ростове специалисты проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств.

Согласно решению губернатора обработка будет проводиться с 10 по 12 июня. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Осуществлять дезинфекцию будут специалисты МЧС РФ по РО, Донского спасательного центра МЧС России, областных и муниципальных служб экстренного реагирования.

Стоит отметить, что в донской столице обработка общественных пространств началась еще 4 апреля. Только за прошлую неделю было продезинфицировано 41 тысяча общественных пространств, в санобработке были задействованы 399 единиц техники и 874 человека личного состава.

- Завтра, 10 июня, пройдет санитарная обработка в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города, в четверг работы по дезинфекции пройдут в Ворошиловском, Первомайском и Пролетарском районах, а в пятницу – в Советском и Железнодорожном районах города, - рассказал замгубернатора.

Также в течение этих трех дней пройдет санитарная обработка территорий всех средних и среднеспециальных учебных заведений, расположенных в донской столице.

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В работе задействованы 1,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU