Длительные отключения горячей воды грядут в донском регионе после завершения режима самоизоляции

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:58:42+03:00

Ее могут отключить на две недели

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Власти пообещали дончанам на время пандемии не отключать горячую воду и пока свое слово они держат.

Но как только закончится действие режима самоизоляции сразу же начнутся затяжные отключения горячего водоснабжения. По словам заместителя министра ЖКХ в Ростовской области, без теплой воды в этот период можно остаться максимум на две недели.Отключения будут связаны с подготовкой к отопительному сезону 2020-2021.

Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону, здесь в некоторых районах уже стартовали подготовительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU