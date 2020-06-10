2020-06-10T08:58:42+03:00
Общество

Длительные отключения горячей воды грядут в донском регионе после завершения режима самоизоляции

Ее могут отключить на две недели
Виктория Никитина
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В Ростовской области после самоизоляции начнут отключать горячую водуВ Ростовской области после самоизоляции начнут отключать горячую водуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти пообещали дончанам на время пандемии не отключать горячую воду и пока свое слово они держат.

Но как только закончится действие режима самоизоляции сразу же начнутся затяжные отключения горячего водоснабжения. По словам заместителя министра ЖКХ в Ростовской области, без теплой воды в этот период можно остаться максимум на две недели.Отключения будут связаны с подготовкой к отопительному сезону 2020-2021.

Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону, здесь в некоторых районах уже стартовали подготовительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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