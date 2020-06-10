Исправительную колонию в Ростовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:43:54+03:00

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В Ростовской области шахтинскую исправительную колонию №9 закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Как рассказали в региональном ГУ ФСИН, специалистами были введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные с передачей посылок и особым допуском адвокатов к заключенным.

В условиях карантина защитникам заключенных при посещении будут измерять температуру. Защитники должны приходить в медицинских масках, бахилах и одноразовых перчатках.

Сейчас на время приостановлен прием и перевод осужденных лиц в другие учреждения территориальных органов ФСИН России. Заключенные не смогут получат от родных посылки и передачи во время карантина.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в донском регионе коронавирусом заразились уже 6542 человека. Полностью излечиться от опасной болезни благодаря помощи медиков удалось 2 469 заболевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU