2020-06-10T09:43:54+03:00
Общество

Исправительную колонию в Ростовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Запрещены посылки и передачи
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Исправительная колония в Шахтах №9. Фото: 61.fsin.suИсправительная колония в Шахтах №9. Фото: 61.fsin.su
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В Ростовской области шахтинскую исправительную колонию №9 закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Как рассказали в региональном ГУ ФСИН, специалистами были введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные с передачей посылок и особым допуском адвокатов к заключенным.

В условиях карантина защитникам заключенных при посещении будут измерять температуру. Защитники должны приходить в медицинских масках, бахилах и одноразовых перчатках.

Сейчас на время приостановлен прием и перевод осужденных лиц в другие учреждения территориальных органов ФСИН России. Заключенные не смогут получат от родных посылки и передачи во время карантина.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", в донском регионе коронавирусом заразились уже 6542 человека. Полностью излечиться от опасной болезни благодаря помощи медиков удалось 2 469 заболевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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