В Шахтах фармацевт пыталась смыть улики в канализацию

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:07:58+03:00

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В Ростовской области на скамье подсудимых может оказаться фармацевт, которая работала в одной из аптек города Шахты. Против женщины возбудили уголовное дело за то, что она продавала сильнодействующие лекарства без рецепта. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, когда женщина попала на карандаш правоохранителей первый раз - они сделали контрольную закупку - фармацевту вынесли предупреждение и завели административное дело. Однако она продолжила торговать из-под полы. И тогда, когда дамочка попалась во второй раз, в отношении нее возбудили уголовно дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

- Сотрудники полиции совместно с бойцами спецподразделения провели обыск в аптеке, в результате которого изъяли более 200 капсул сильнодействующего вещества «Лирика», - рассказали в донском главке. - Во время проведения обыска фармацевт попыталась смыть в канализацию часть лекарственных препаратов, приготовленных к продаже. Однако стражи правопорядка вовремя пресекли факт «исчезновения» вещдоков.

В настоящее время по факту случившегося продолжается расследование. А фармацевт находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU