2020-06-10T10:23:23+03:00
Общество

В Батайске ночью легковушка насмерть сбила пешехода

Мужчина скончался на месте
ГОШЕВ Игорь
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Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Фото: ГОПАЛО Ольга.Мужчина скончался на месте до приезда медиков. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В ночь на 10 июня в городе Батайске Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека. Известно, что авария случилась около полуночи на улице Куйбышева.

- По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем отечественной легковушки, сбил мужчину, - рассказали в Управлении ГИБДД России по региона. - Молодой мужчина переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода в неустановленном месте.

Сообщается, что пешеход получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшие на место медики скорой помощи ничем не смогли помочь 27-летнему пациенту: пострадавший мужчина скончался до их приезда.

В ведомстве добавили, что настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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