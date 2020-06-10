Грызуны наступают: в Ростовской области мышей станет в разы больше
Аграриев Ростовской области предупредили об увеличении численности мышей на донских полях. Специалисты регионального управления Россельхозцентра провели обследования.
- При проведении фитосанитарного обследования обнаружено увеличение численности мышевидных грызунов на сельхозугодиях, - отметили в ведомстве.
Самое большое количество грызунов выявили в Орловском районе. Специалисты прогнозируют миграцию мышевидных грызунов в Сальский, Песчанокопский, Целинский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский, Заветинский, Мартыновский районы Ростовской области.
Владельцам земельных участков, а также аграриям советуют запланировать и провести защитные мероприятия, например, провести обработку мест хранения зерна методом закладывания родентицидных приманок согласно принятым нормам расхода и рекомендациям. Позже необходимо будет повторить обработку территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU