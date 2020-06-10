2020-06-10T11:09:49+03:00
Общество

Грызуны наступают: в Ростовской области мышей станет в разы больше

Они могут нанести вред урожаю
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Грызуны могут уничтожить весь урожай. Фото: Архив КПГрызуны могут уничтожить весь урожай. Фото: Архив КП
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Аграриев Ростовской области предупредили об увеличении численности мышей на донских полях. Специалисты регионального управления Россельхозцентра провели обследования.

- При проведении фитосанитарного обследования обнаружено увеличение численности мышевидных грызунов на сельхозугодиях, - отметили в ведомстве.

Самое большое количество грызунов выявили в Орловском районе. Специалисты прогнозируют миграцию мышевидных грызунов в Сальский, Песчанокопский, Целинский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский, Заветинский, Мартыновский районы Ростовской области.

Владельцам земельных участков, а также аграриям советуют запланировать и провести защитные мероприятия, например, провести обработку мест хранения зерна методом закладывания родентицидных приманок согласно принятым нормам расхода и рекомендациям. Позже необходимо будет повторить обработку территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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