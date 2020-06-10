2020-06-10T10:49:38+03:00
Общество

В Ростовской области жертвами клещей стали 1787 человек

Число пострадавших за неделю выросло
ГОШЕВ Игорь
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Число пострадавших за неделю выросло.Число пострадавших за неделю выросло.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Ростовской области продолжают страдать от клещей. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, количество укушенных растет с каждой неделей.

Так,по последним данным, к врачам уже обратились 1 787 дончан, из которых 767 - дети и подростки до 14 лет. При этом число пострадавших вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Известно, что большинство заболевших - жители Ростова-на-Дону, далее по убывающей - Таганрога, Шахт, Новошахтинска и Волгодонска. Несколько десятков укушенных в Сальском и Песчанокопском районах.

Кроме того, у троих дончан лабораторно подтвержден диагноз Крымская геморрагическая лихорадка, переносчиками которой являются клещи. Известно, что больные из Красносулинского, Целинского и Октябрьского районов дона.

- Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет, - говорят эпидемиологи. - Клещ не отпадет, а пока вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей болезней. Поэтому нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

Срочно обратиться к врачу необходимо и, если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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