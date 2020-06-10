Ипотека под 6,5%: ВТБ снижает размер первого взноса

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:36:57+03:00

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С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». Он снижен с 20 до 15 процентов.

- Мы поддерживаем инициативу Президента России по расширению доступности ипотечных кредитов для населения - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - ВТБ первым из банков принял решение, не дожидаясь выхода постановления Правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» до 15%. Это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Сообщается, что в банке также следят за принятием аналогичных поправок и к размеру первого взноса в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту – 5%), и Дальневосточной ипотеки (ставка – 2%). Банк будет готов начать работу по новым условиям после объявления о соответствующих изменениях со стороны российского Правительства.

Так, в рамках ипотеки под 6,5% на сегодняшний день ВТБ выдал свыше 9,6 тыс. кредитов на 27,7 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми провел более 22,2 тыс. сделок на 61 млрд рублей. А в рамках Дальневосточной ипотеки помог приобрести недвижимость 1,5 тыс. клиентам с суммой кредитов 5,7 млрд рублей.

Известно, что ВТБ - один из лидеров рынка ипотечного кредитования нашей страны. По итогам первых пяти месяцев этого года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. Кроме того, по итогам апреля его доля в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.