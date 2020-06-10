2020-06-10T11:51:37+03:00
Общество

Представители певицы Ольги Бузовой решили разорвать договор с донским производителем вина

Певица украсила этикетки бутылок
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фотография певицы появилась на этикетках бутылок. Фото: Instagram Ольга БузоваФотография певицы появилась на этикетках бутылок. Фото: Instagram Ольга Бузова
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В Арбитражном суде Ростовской области будут рассматривать отказ о сотрудничестве в одностороннем порядке представителей певицы Ольги Бузовой с одной из донских компаний, которая производит винные напитки.

Причины такого решения будут рассматриваться на заседании, которое назначено на 22 июня 2020 года.

- Ольга Бузова направила в суд ходатайство от своего имени. Она будет выступать по делу в качестве третьего лица, - следует из материалов картотеки суда.

Ранее появлялась информация о том, что вина с изображением Ольги Бузовой якобы плохо раскупаются не пользуются популярностью у людей. Бутылка напитка в розничных магазинах стоит в среднем около пятисот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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