Ростовчанку обманул сантехник

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:55:17+03:00

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Жительница Ростова-на-Дону попалась на удочку сантехника после того, как решила поменять трубы в своем доме. Дама решила не прибегать к помощи Управляющей компании, а найти стороннего специалиста своими силами.

Так, она нашла в Интернете объявление, в котором себя рекламировал такого рода специалист. Позвонила по телефону и вызвала мастера на дом. Тот приехал, посмотрел, что необходимо купить, чтобы выполнить работу. И попросил денег. По его словам, они нужны не только на покупку труб, но и аванс за выполненную работу: мол, время такое, сами понимаете. Клиентка все понимала, а потому безропотно отдала в руки мастеру почти девять тысяч рублей.

Однако когда в условленный срок он так и не объявился, а телефон молчал, женщина поняла - ее обманули, и после этого пошла в полицию. Стражам порядка удалось отыскать 33-летнего злоумышленника. Тот уже успел к этому времени потратить все деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU