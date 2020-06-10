2020-06-10T12:25:13+03:00
Общество

Бизнесмен из Ростовской области скрыл от государства 66 млн рублей

Он перечислял деньги минуя расчетные счета
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Бизнесмен проводил финансовые операции и не платил налоги. Фото: Архив КПБизнесмен проводил финансовые операции и не платил налоги. Фото: Архив КП
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Донские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «АИК «Волго-Дон». Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, мужчину подозревают в сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Пр предварительной информации, недоимка денежных средств с организации подозреваемого по налогам составляла более несколько десятков млн рублей.Мужчина знал об этом и намеренно продолжал работать. Бизнесмен вел активную хозяйственную деятельность, получая выручку от продажи хозяйственной продукции, а также производил расчеты с кредиторами.

Следователи считают, что минуя расчетные счета «АИК «Волго-Дон», перечислял деньги на счета других организаций, входящих в группу компаний «Ростовская Нива». Всего за восемь месяцев прошлого года он скрыл от налоговой 66 млн рублей.

В случае, если вина предпринимателя будет доказана, то ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бизнесмен из Ростовской области скрыл от государства 66 млн рублей
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