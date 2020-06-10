Под 2%: Кредиты для предпринимателей на 35 млрд рублей одобрил ВТБ

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:35:35+03:00

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С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ одобрил 4 000 обращений предпринимателей на 35 млрд рублей. А общее количество принятых заявок составляет 7 400 на сумму 50 млрд рублей.

- Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей - значительная часть выделенного нам со стороны Правительства РФ лимита уже освоена, - сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. - Особенно высокий спрос малого бизнеса: объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших. Мы продолжаем получать почти по тысяче заявок от бизнеса ежедневно и готовы оказать заемщикам поддержку во всех регионах присутствия и сегментах деятельности предприятий, участвующих в новой программе.

На сегодняшний день финансирование под 2% годовых предоставлено уже 1 900 компаниям на сумму более 16 млрд рублей. В ТОП-5 регионов, предприниматели в которых получили наибольший объем поддержки от банка, входят Москва, Кемеровская область, Республика Татарстан, Иркутская область и Санкт-Петербург. Среди пострадавших отраслей, демонстрирующих наиболее высокий спрос на финансирование по новой государственной программе, - сфера общественного питания, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки.

Поддержку по кредитам с отсрочкой платежей до декабря 2020 года в ВТБ получает и кластер санаторно-курортных предприятий. Среди таких заемщиков – 21 санаторий Кавказских минеральных вод, бальнеологический курорт «Мацеста» в Сочи, ООО «Брянсктурист», санаторно-курортное объединение ФНРП «ПРОФКУРОРТ» в Москве и другие.

Так, в рамках новой программы клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря текущего года, а при выполнении ее условий, период отсрочки может быть продлен.

В частности, в случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90%, государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников – будет списано 50% задолженности. Заемные средства в рамках Постановления Правительства РФ № 696 можно направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки.