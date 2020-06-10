Василий Голубев рассказал, как с катастрофическими последствиями спада рождаемости 90-х будут справляться на Дону

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:56:36+03:00

За четыре последних года в донском регионе увеличилось на 14 тысяч число многодетных семей. Фото: donland.ru

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Реализация в Ростовской области нацпроекта «Демография» к 2024 году позволит обеспечить стабильный естественный рост численности населения. Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев во время отчета перед депутатами регионального парламента. К установленному сроку возрастет и средняя продолжительность жизни - до 78 лет.

Комментируя поставленные задачи на ближайшую «четырехлетку», Голубев отметил, что их выполнение придется осуществлять в трудный период демографической ямы. Он сообщид, что сейчас в возраст активного создания семей и рождения детей входит поколение 90-х — немногочисленное и нуждающееся в соцподдержке.

- В отношении увеличения продолжительности жизни мы уже вышли на положительную динамику – плюс 2 года за 5 лет. Но сейчас темп предстоит увеличить в два раза, - подчеркнул глава Дона. - Что касается естественного роста численности населения, то эта задача сложнее – сегодня мы ощущаем последствия катастрофического спада рождаемости 90-х. Учитывая, что в репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое поколение, нам потребуются комплексные решения.

По его мнению, одним их важнейших инструментов выправления сложной ситуации должно стать развитие уже созданной в области системы поддержки семей с детьми. Василий Голубев напомнил, что она уже доказала свою эффективность. В качестве наглядного аргумента, подкрепляющего озвученный тезис, он привел статистические данные, в соответствии с которыми число донских многодетных семей за четыре года в регионе увеличилось на 14 тысяч — с 28 тысяч в 2015 году до 42 тысяч в 2019-м.

Всего же на реализацию «Финансовой поддержки семей при рождении детей» в прошлом году было направлено почти 5 млрд рублей, что сделало это направление финансово самым «тяжелым» в нацпроекте «Демография».

Выплаты получили 200 тысяч донских семей. В текущем году такая практика получит свое продолжение.

ИСТОЧНИК KP.RU