2020-06-10T12:56:36+03:00
Общество

Василий Голубев рассказал, как с катастрофическими последствиями спада рождаемости 90-х будут справляться на Дону

Основную ставку власти региона делают на системную поддержку семей с детьми
Юрий ПОЗДНЯК
Поделиться:
Комментарии: comments1
За четыре последних года в донском регионе увеличилось на 14 тысяч число многодетных семей. Фото: donland.ruЗа четыре последних года в донском регионе увеличилось на 14 тысяч число многодетных семей. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Реализация в Ростовской области нацпроекта «Демография» к 2024 году позволит обеспечить стабильный естественный рост численности населения. Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев во время отчета перед депутатами регионального парламента. К установленному сроку возрастет и средняя продолжительность жизни - до 78 лет.

Комментируя поставленные задачи на ближайшую «четырехлетку», Голубев отметил, что их выполнение придется осуществлять в трудный период демографической ямы. Он сообщид, что сейчас в возраст активного создания семей и рождения детей входит поколение 90-х — немногочисленное и нуждающееся в соцподдержке.

- В отношении увеличения продолжительности жизни мы уже вышли на положительную динамику – плюс 2 года за 5 лет. Но сейчас темп предстоит увеличить в два раза, - подчеркнул глава Дона. - Что касается естественного роста численности населения, то эта задача сложнее – сегодня мы ощущаем последствия катастрофического спада рождаемости 90-х. Учитывая, что в репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое поколение, нам потребуются комплексные решения.

По его мнению, одним их важнейших инструментов выправления сложной ситуации должно стать развитие уже созданной в области системы поддержки семей с детьми. Василий Голубев напомнил, что она уже доказала свою эффективность. В качестве наглядного аргумента, подкрепляющего озвученный тезис, он привел статистические данные, в соответствии с которыми число донских многодетных семей за четыре года в регионе увеличилось на 14 тысяч — с 28 тысяч в 2015 году до 42 тысяч в 2019-м.

Всего же на реализацию «Финансовой поддержки семей при рождении детей» в прошлом году было направлено почти 5 млрд рублей, что сделало это направление финансово самым «тяжелым» в нацпроекте «Демография».

Выплаты получили 200 тысяч донских семей. В текущем году такая практика получит свое продолжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Батайске насмерть сбили 27-летнего парня
Молодую дончанку подозревают в склонении людей к суициду
В Геленджике мобильные патрули выгоняют отдыхающих с пляжей во время аномальной жары
Экстренный ситуационный центр Ростова-на-Дону провел более 16,5 тысяч консультаций для предпринимателей
В Ростове-на-Дону стартовал ремонт Вятской и Штахановского
ГК «Чистый Город» отвечает на вопросы о строительстве Мясниковского МЭОКа
Под 2%: Кредиты для предпринимателей на 35 млрд рублей одобрил ВТБ
В Ростовской области в год производят более 7,5 тонны мороженного
Власти Ростова-на-Дону разогнали торговцев стихийного рынка на Станиславского
В Ростовской области погибли три пациентки с коронавирусом
Приемная комиссия ЮФУ готова к работе в дистанционном режиме
Василий Голубев рассказал, как с катастрофическими последствиями спада рождаемости 90-х будут справляться на Дону