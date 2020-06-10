2020-06-10T12:52:48+03:00
Общество

Приемная комиссия ЮФУ готова к работе в дистанционном режиме

Документы от абитуриентов начнут принимать с 20 июня
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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20 июня в 9:00 утра начинается приемная кампания для поступления в Южный федеральный университет. К работе в дистанционном режиме здесь готовы. Сейчас специалисты заканчивают обучение по двум направлениям: работа в колл-центре и сопровождение личного кабинета абитуриента – сервиса приема заявлений от поступающих. Известно, что большая часть менеджеров – это студенты ЮФУ, им на время каникул предоставят рабочие места.

- Особенность программы обучения в том, что она реализуется онлайн: на платформе MS Teams, хорошо зарекомендовавшей себя в течение семестра (на этой же платформе проходят занятия со студентами, - прим. автр.), - рассказали в вузе. - Менеджеры приемной кампании учатся поддерживать абитуриентов при работе с личным кабинетом, осваивают особенности проведения вступительных испытаний в дистанционном формате. А после завершения обучения они пройдут собеседование с сотрудниками приемной комиссии и по его итогам смогут стать частью ее команды.

Напомним, чтобы подать документы в ЮФУ абитуриенту-2020 не надо дожидаться даты проведения и результатов ЕГЭ. Для участия в конкурсе достаточно направить документы - паспорт, скан аттестата или другого документа об образовании - через систему Суперсервис цифровой трансформации процесса приема «Поступление в вуз онлайн» или личный кабинет поступающего, на сайте вуза.

Данные о результатах ЕГЭ университет добавит самостоятельно после того, как они появятся в Федеральной информационной системе. Известно, что синхронизация базы данных будет ежедневной, также каждый день обновляются конкурсные списки на официальном сайте ЮФУ и в системе Суперсервис.

А сразу после утверждения графика единых госэкзаменов объявят даты окончания приема документов и предоставления Согласия на зачисление. Последнее в этом году также подается дистанционно. После получения документов имя абитуриента автоматически появится в конкурсных списках на сайте ЮФУ.

ВАЖНО!

Вопросы, поступающие могут задать по электронной почте zpk@sfedu.ru или по телефонам горячей линии: 8 (863) 2-370-370, 8-800-700-33-98.

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