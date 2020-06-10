В Ростовской области погибли три пациентки с коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:16:12+03:00

Медики не смогли спасти их от смертельного вируса

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Донские врачи не смогли спасти жизни троих женщин, больных коронавирусой инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по информированию населения, с момента начала пандемии в регионе погибли 54 пациента с коронавирусом.

Возраст погибших пациенток - 80, 82 и 83 года. Пенсионерки страдали от сопутствующих заболеваний - ожирения, проблем с сердечно-сосудистой системой и прочего.

Согласно статистике, пожилые люди хуже все переносят коронавирус. Именно поэтому для этой категории людей введено множество дополнительных ограничений на перемещение во время режима самоизоляции. У заболевших коронавирусом пожилых людей затруднено дыхание. На протяжение лечения у пенсионеров возникает множество побочных эффектов, связанных с лечением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU