Власти Ростова-на-Дону разогнали торговцев стихийного рынка на Станиславского
В донской столице вновь власти разогнали нелегальных торговцев с блошиного рынка на улице Станиславского. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пресечена деятельность 28 торговых точек, в отношении продавцов составлено 12 протоколов.
Нелегальных продавцов можно было встретить на Станиславского даже во время самоизоляции. Люди продавали поношенную одежу,обувь, книги, мебель, домашних животных, продукты питания и прочее.
Рейд провели сотрудники управления торговли и бытового обслуживания вместе с полицейскими. Специалисты также провели проверку по улице. Московская, от Семашко до переулка Островского.
ИСТОЧНИК KP.RU