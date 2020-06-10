Власти Ростова-на-Дону разогнали торговцев стихийного рынка на Станиславского

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:01:10+03:00

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В донской столице вновь власти разогнали нелегальных торговцев с блошиного рынка на улице Станиславского. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пресечена деятельность 28 торговых точек, в отношении продавцов составлено 12 протоколов.

Нелегальных продавцов можно было встретить на Станиславского даже во время самоизоляции. Люди продавали поношенную одежу,обувь, книги, мебель, домашних животных, продукты питания и прочее.

Рейд провели сотрудники управления торговли и бытового обслуживания вместе с полицейскими. Специалисты также провели проверку по улице. Московская, от Семашко до переулка Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU