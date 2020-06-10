2020-06-10T14:54:51+03:00
Общество

ГК «Чистый Город» отвечает на вопросы о строительстве Мясниковского МЭОКа

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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Региональный оператор по обращению с ТКО ГК «Чистый город» продолжает отвечать на вопросы жителей. Сегодня компания даёт разъяснения о ходе строительства МЭОКа под Ростовом.

- Какое расстояние от Мясниковского МЭОКа к ближайшим населенным пунктам, природоохранным зонам, водным объектам?

Участок под МЭОК расположен в удалении от населенных пунктов, природоохранных зон и водных объектов. Расстояние от МЭОКа до этих объектов превышает допустимые СанПиН.

Так, от окраины хутора Веселый до Мясниковского МЭОК 2,8 километра. Расстояние от МЭОКа до природного парка «Донской» около 6 км, до особо охраняемой природной территории «Чулекская балка» - свыше 6 км. Археологический музей-заповедник «Танаис» находится в 7,6 км от объекта.

Расстояние до искусственно созданного пруда на реке Ерик в хуторе Пятихатки составляет 2 км. Балка Белая Криница находится в 80 метрах от границ участка. Это на 30 метров больше водоохраной зоны, установленной Водным кодексом РФ.

- На каком уровне на территории МЭОКа находятся грунтовые воды?

По данным инженерных изысканий и Территориального фонда геологической информации, глубина залегания грунтовых вод на участке составляет от 20 до 40 метров.

- Исследовался ли участок на наличие родников?

Согласно инженерным изысканиям на территории Мясниковского МЭОК нет выхода на поверхность подземных вод. Упоминаемый в сообщениях общественности родник находится за пределами участка, на расстоянии 150 м от его границ.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» провел исследование воды в нём. Лабораторные испытания показали: вода не соответствует гигиеническим нормативам, предъявляемым к источникам питьевой воды.

Открытый доступ к этому источнику позволяет любому желающему заказать и провести независимые исследования.

- Может ли население свободно посещать объекты ТКО в период строительства и эксплуатации?

Присутствие посторонних на полигонах ТКО запрещено инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов. На объектах такого рода работает большегрузная техника и запрет на посещение обусловлен, прежде всего, требованиями техники безопасности.

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