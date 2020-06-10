В Ростове-на-Дону стартовал ремонт Вятской и Штахановского

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:22:13+03:00

Его планируют вершить к осени

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В донской столице специалисты начали ремонт дорог на Штахановского и Вятской. Об этом сообщила администрация Ростова-на-Дону.

Работы планируют завершить к 1 сентября. Почти за три месяца на дорогах будет произведена замена нижних слоев асфальтобетонного покрытия, бордюров, тротуаров, а также верхнего слоя дорожного покрытия.

Все работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Нам важно и дальше использовать возможности национальных проектов для комплексного улучшения транспортной инфраструктуры, как в новых, так и в обустроенных районах, - рассказал Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что работы на объектах являются продолжением ремонта магистральных улиц в Северном жилом массиве Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU