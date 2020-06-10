Экстренный ситуационный центр Ростова-на-Дону провел более 16,5 тысяч консультаций для предпринимателей

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:38:36+03:00

Он работает на базе центра «Мой бизнес» по решению главы региона

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В Ростове-на-Дону более 16,5 тысяч консультаций для предпринимателей провел Экстренный ситуационный центр. Он создан 4 апреля по поручению губернатора РО Василия Голубева на базе центра «Мой бизнес» для консультационной поддержки предпринимателей в условиях пандемии.

Уже проведены консультации для более 8,8 тысяч субъектов МСП. Если судить по тематике обращений, то больше всего предпринимателей волнуют вопросы разрешений на осуществление деятельности, льготное финансирование и налоговые послабления.

Как рассказала директор АНО «РРАПП» - оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области Яна Куринова, специалистами Центра также оказывается адресная помощь в составлении и заполнении документов, например, по внесению изменений в пункты действующих договоров, заполнению налоговых деклараций, подготовке документации для получения кредитных микрофинансовых продуктов со ставкой от 1% годовых.

ВАЖНО!

Получить консультацию можно ежедневно с 8:00 до 21:00 по телефону: +7 (804) 333-32-31.

ИСТОЧНИК KP.RU