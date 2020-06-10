В Геленджике мобильные патрули выгоняют отдыхающих с пляжей во время аномальной жары

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:22:33+03:00

Пока отдыхать на пляжах могут только туристы прибрежных санаториев Фото: Анна Мельникова

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В самый разгар пляжного отдыха курортный Геленджик охвачен борьбой с пандемией коронавируса. Как сообщает КП-Кубань, для полноценной работы пляжей необходимо разрешение Роспотребнадзора.

Сейчас набережные и парки открыты для посетителей, а прием солнечных ванн на берегу Черного моря пока находится под запретом, хотя на Кубани зафиксирована аномальная жара. Столбики термометров в самом начале лета показывают +38. Полицейским и казакам приходится выгонять с пляжей даже тех, кто просто решил позагорать на горячем песочке.

- В центре по набережной гуляют толпы людей без особого соблюдения социальной дистанции, а на пляже - единицы. И тех при нас разогнали патрули, - рассказывают люди.

Согласно новым стандартам, введенным во время пандемии коронавируса, арендатор на пляже должен установить санитайзеры. Специалистам необходимо регулярно дезинфицировать раздевалки и душевые, а также обрабатывать после каждого использования обязаны и шезлонги. Лежаки должны находиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Стоит отметить, что часть популярных геленджикских пляжей должна открыться уже в среду, 10 июня. Приходить на пляжи смогут только отдыхающие, которые находятся в санаториях, расположенных на побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU