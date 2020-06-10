2020-06-10T16:27:13+03:00
Общество

Молодую дончанку подозревают в склонении людей к суициду

Девушка промышляла в интернете
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка распространяла запрещенную информацию. Фото: Архив КПДевушка распространяла запрещенную информацию. Фото: Архив КП
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19-летней жительницу Батайска следователи подозревают в склонении людей к суициду в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.

Специалисты возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой. Так, по предварительной информации, с июля 2018-го по июнь прошлого года в одной из групп в интернет-сети она размещала мемы, гифки, картинки с информацией о способах совершения самоубийства. Распространение подобной информации преследуется по закону.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Обозреваемая в распространении сведений находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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