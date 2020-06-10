Молодую дончанку подозревают в склонении людей к суициду
19-летней жительницу Батайска следователи подозревают в склонении людей к суициду в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.
Специалисты возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой. Так, по предварительной информации, с июля 2018-го по июнь прошлого года в одной из групп в интернет-сети она размещала мемы, гифки, картинки с информацией о способах совершения самоубийства. Распространение подобной информации преследуется по закону.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Обозреваемая в распространении сведений находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU