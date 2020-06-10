2020-06-10T16:59:04+03:00
Происшествия

В Батайске насмерть сбили 27-летнего парня

Он умер еще до приезда скорой помощи
Дадаян Давид
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Водитель не успел остановиться. Фото: ГИБДДВодитель не успел остановиться. Фото: ГИБДД
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В Батайске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 27-летний молодой человек. Медики не успели спасти парня - он скончался еще до приезда скорой помощи. Трагедия случилась сегодня ночью.

По данным регионального ГИБДД, 34-летний водитель на "ВАЗ-2112" двигался по улице Куйбышева. Когда он проезжал мимо дома №144, на дорогу вышел человек, который попытался перейти дорогу в неположенном месте. При этом рядом был пешеходный переход, но, по непонятым причинам, он им не воспользовался.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, пешеход буквально выскочил на проезжую часть, чем не оставил водителю никаких шансов. Машина при этом, по словам людей, ехала на большой скорости.

Стало ясно: было темно и водитель не заметил человека на дороге. Он попытался затормозить, но не успел. Машина на скорости сбила 27-летнего парня. Его отбросило на несколько метров, а после он упал на асфальт.

На месте вызвали все экстренные службы города. Однако парень скончался еще до приезда врачей. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть человека. Сейчас в деле разбираются полицейские.

На фотографии автомобиля после аварии мы можем увидеть, какой силы был удар. От столкновения с человеком буквально помялся бампер, разбилась фара. Повреждения есть даже на крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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