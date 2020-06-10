2020-06-10T17:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Приехавших из Сирии военных отправили на карантин из-за коронавируса

Это необходимо для предотвращения заражения опасной инфекцией
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Все прибывшие сдали тест на COVID-19Все прибывшие сдали тест на COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области служащих батальона военной полиции Южного военного округа, которые вернулись из Сирии, отправили на двухнедельный карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Специалистов вернули в Россию военно-транспортные самолеты Ил-76.

- Для проведения карантинных мероприятий 300 военных сразу же были отправлены в специальный лагерь-изолятор, - сообщили в ведомстве.

Медики взяли тест на наличие коронавирусной инфекции у прибывших специалистов.

Отмечается, что среди прибывших нет заболевших новой смертельно опасной инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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