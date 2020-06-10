Приехавших из Сирии военных отправили на карантин из-за коронавируса
В Ростовской области служащих батальона военной полиции Южного военного округа, которые вернулись из Сирии, отправили на двухнедельный карантин для предотвращения распространения заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Специалистов вернули в Россию военно-транспортные самолеты Ил-76.
- Для проведения карантинных мероприятий 300 военных сразу же были отправлены в специальный лагерь-изолятор, - сообщили в ведомстве.
Медики взяли тест на наличие коронавирусной инфекции у прибывших специалистов.
Отмечается, что среди прибывших нет заболевших новой смертельно опасной инфекцией COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU