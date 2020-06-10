Меры поддержки бизнеса в кризис 2020: чем помогут предпринимателям

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:04:27+03:00

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Для поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство, на федеральном уровне, а также Правительством Ростовской области разрабатываются и принимаются самые разные государственные программы и меры поддержки предпринимательства.

Среди них снижение налоговых ставок и страховых взносов, мораторий на банкротство, отсрочка по оплате аренды за государственное и муниципальное имущество, предоставление «беспроцентных» кредитов и субсидий из федерального бюджета, учет расходов на профилактику коронавируса и многие другие.

А в списке последних мер снижение страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уменьшение арендной платы на срок до 1 года, налоговые вычеты для самозанятых и многие другие.

О том, как воспользоваться финансовой помощью, читайте в материале «Меры поддержки бизнеса в Ростовской области».