2020-06-10T19:42:25+03:00
Общество

В небе над донской столицей горожане рассмотрели необычное явление

Такое в науке называется гало-эффектом
Виктория Никитина
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В Ростове горожане увидели редкое природное явление. Фото: соцсетиВ Ростове горожане увидели редкое природное явление. Фото: соцсети
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Некоторым ростовчанам сегодня, 10 июня, удалось увидеть довольно редкое природное явление.

Горожанам довелось наблюдать гало-эффект. Они даже сфотографировали это явление, а затем выложили снимки в одном из городских пабликов соцсети. Стоит отметить, что многие из ростовчан остались восхищены увиденным, но сожалели, что не лицезрели гало вживую.

Гало-эффект – это природное явление, при котором в небе видны круги вокруг мощного светового источника. Появляется он при преломлении лучей в гранях ледяных кристалликов, которые могут содержаться в облаках или туманах.

Гало-эффект может быть как солнечным так и лунным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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