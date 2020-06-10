Пресс-служба ГУ МВД отпраздновала свой 37-й день рождения

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:20:59+03:00

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Сегодня, 10 июня, пресс-служба ГУ МВД празднует свой 37 день рождения.

Благодаря работе сотрудников ведомства, ростовчане изо дня в день узнают о трудной и порой даже опасной работе правоохранителя. Ежедневно люди читают о об их подвигах в повседневной службе, об успехах и проблемах. В Ростовской области Отдел информации и общественных связей возглавляет майор внутренней службы Константин Розин.

Стоит отметить, что под его руководством пресс-служба активно сотрудничает с различными средствами массовой информации. Некоторым из сотрудников пришлось побывать в "горячих точках" - поучаствовать в задержании вооруженных преступников и посетить места самых громких происшествий.

- Совместно с коллегами руководитель пресс-службы регионального главка МВД организовал еженедельную телевизионную передачу правоохранительной направленности «Закон и Город», которая вот уже на протяжении двух лет – считается одной из рейтинговых на телеканалах «ОТР» и «ДОН24». Под его руководством стартовала радиопередача «На волне закона», которую готовят и ведут сотрудники ОИиОС. В декабре 2019 года в донском полицейском главке стартовал авторский проект «Стоп, мошенник!», цель которого - доступно рассказать гражданам о том, как себя обезопасить от кибермошенников, - рассказали в донском главке.

А также майор внутренней службы Розин уделяет важное внимание внедрению в практику новых PR-методик, повышению уровня информационной открытости подразделения, активизации работы по формированию государственной системы профилактики правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU