Подписчики Анастасии Костенко отметили непохожесть друг на друга родных сестер

10 Июнь 2020 2020-06-10T22:24:49+03:00

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Ростовская модель Анастасия Костенко публично поздравила свою сестру с днем рождения.

Девушка опубликовала фото со своей родственницей в своем аккаунте соцсети Инстаграм. На снимке обе девушки запечатлены дома, рядом с ними несколько воздушных шариков. Ростовчанка отметила, что ее родная сестра стала почти совсем взрослой.

- Сегодня реально твой день. Он начался с отмены пропускного режима и самоизоляции, короче, полного снятия ограничений. Я знаю, что ты ждала открытия салонов - и ура! Именно в твой день рождения это и произошло, - написала Костенко.

Подписчики Анастасии отметили, что сестры совершенно не похожи друг на друга. Модель не смогла стерпеть этого заявления и поинтересовалась, почему их это волнует.

Другие подписчики искренне поздравили девушку с днем рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU