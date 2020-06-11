2020-06-11T06:38:11+03:00
Общество

ЮФУ укрепил позиции в международных рейтингах университетов

И даже улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим годом
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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В два престижных международных рейтинга вошел в числе лучших российских вузов Южный федеральный университет.

Традиционно международный авторитетный рейтинг QS World University Rankings 2021 составляется международной компанией Quacquarelli Symonds, исходя из шести критериев. Это академическая репутация, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и иностранных преподавателей.

При этом экспертная оценка опирается на результаты опросов представителей академического и бизнес-сообществ. Учитываются также данные о количестве научных публикаций, доле докторов наук в штате вуза.

В опубликованной части представлены 1 002 университета мира, в том числе 28 лучших вузов России. И, как результат, Южный федеральный университет удерживает свои позиции в когорте 500-600 лучших вузов мира. А по сравнению с прошлым годом еще и значительно увеличил показатель по количеству иностранных обучающихся, доля которых за последние три года удвоилась.

Кроме того, ЮФУ в числе 46 российских вузов вошел в другой международный рейтинг Center for World University Rankings, где занял 1 650 место в списке Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), а среди российских вузов ЮФУ - 16 место. Всего в него вошли две тысячи университетов из 94 стран мира. Известно, что список CWUR оценивает качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и научную деятельность.

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